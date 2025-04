Napoli, testa a testa tra Conte e De Laurentiis: la Juve aspetta

Continua il botta e risposta tra Conte e De Laurentiis: aumenta la tensione, la Juve aspetta con ansia. Le parole

Continua la tensione tra il Napoli e Conte, che non fa altro che alimentare le voci di un possibile ritorno in bianconero del tecnico leccese. In conferenza stampa dopo la sfida contro il Napoli l’allenatore azzurro ha detto: “C’è sole, si mangia benissimo, la gente è accogliente e il popolo napoletano mi emozionano. Questo come vita privata. Ma io non posso fermarmi solo lì. Io porto con me una responsabilità, e voi siete i primi a darmela dicendo che se c’è Conte si vince. Siccome mi date responsabilità io non voglio deludere i tifosi. Non posso vivere di miracoli e non di programmazione. Ho stima e affetto per il presidente. Mi hanno chiesto una mano e gliela do una mano, ma il tifoso napoletano vuole vincere e ha questa ambizione. Se non vince diventa anche cattivo. Io devo calcolare tutto, non sono stupido. Mi metto grandi pressioni ma devo avere anche le giuste armi. Altrimenti è un gioco al massacro e non voglio essere massacrato“.

Le parole di De Laurentiis

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha invece detto: “Le valutazioni in itinere possono creare anche un disagio perché poi meritano delle risposte e delle riflessioni che è meglio sempre fare alla fine. Così come fatto per lo Scudetto, stiamo costruendo il film anche di questa stagione, che io spero e mi auguro di poter fare uscire nei cinema verso la fine di giugno”. Nel frattempo arrivano novità sulla prossima stagione: Conte in panchina e formazione in panchina <<<