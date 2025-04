Napoli, Manna: “Futuro Conte? Al momento giusto ne parleremo”

Intervistato da Dazn nel pre partita di Napoli-Empoli, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato del futuro di Antonio Conte

Intervistato da Dazn nel pre partita di Napoli-Empoli, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato del futuro di Antonio Conte: “Siamo estremamente concentrati su quello che è il presente. Visto che ci stiamo giocando qualcosa di importante, stiamo lavorando anche per il futuro. Al momento opportuno ne parleremo, discuteremo e affronteremo quella che è la pianificazione. Stiamo già lavorando, come penso facciano tutti. Ma con assoluta tranquillità, ripeto, siamo focalizzati su oggi perché l’obiettivo che possiamo raggiungere, che stiamo percorrendo, è un obiettivo importante”.

Napoli, le parole di Conte post Empoli

Al termine della partita Conte ha detto: "Io penso che la squadra sia cresciuta tantissimo. Ho rivisto la partita che avevamo fatto a Empoli e la squadra è una lontana parente rispetto a quella. Siamo migliorati in tutto. Lì abbiamo vinto anche non giocando benissimo. Io vedo oggi il Napoli ed è una squadra completamente diversa. Scudetto? Siamo lì a tre punti dall'Inter e stiamo facendo qualcosa di impensabile. Il nostro obiettivo iniziale era dare fastidio e lo stiamo facendo. Qualcuno dovrebbe anche ringraziare il Napoli per tenere ancora vivo questo campionato".