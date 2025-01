Napoli-Juventus, il tabellino del match: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Napoli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Napoli, match perso per 2-1 ieri. Ecco la nota con il tabellino: “Marcatori: 43′ Kolo Muani (J), 12′ st Anguissa (N), 24′ st rig. Lukaku (N) Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (44′ st Gilmour), McTominay; Politano (37′ st Mazzocchi), Lukaku (44′ st Simeone), Neres (45’+2′ st Ngonge). Allenatore: Conte Juventus: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso (20′ st Savona); Locatelli (29′ st Douglas Luiz), Thuram; Yildiz (20′ st Mbangula), Koopmeiners, Gonzalez (29′ st Conceiçao); Kolo Muani (37′ st Vlahovic). Allenatore: Motta Arbitro: Chiffi Ammoniti: Cambiaso (J), Lobotka (N), Spinazzola (N), Koopmeiners (J)”.

Le parole di Motta

“Kolo Muani l’ho visto molto bene, propositivo. Con la società eravamo tutti d’accordo che fosse un giocatore in grado di aiutarci. In futuro spero che continui così. Vlahovic nervoso? Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo tipo. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono. Sono dispiaciuto per la sconfitta perchè abbiamo fatto un buon primo tempo, contro un avversario che non si trova al primo posto per caso. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica e per questo non siamo stati capaci di vincere la partita”. Intanto ecco le parole di Motta su Kolo Muani<<<