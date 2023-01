Napoli-Juventus, lo stato di forma delle due squadre

Questa sera alle 20:45 al Maradona ci sarà il big match tra azzurri e bianconeri, dal sapore di Scudetto. Questo lo stato di forma delle due

redazionejuvenews

Questa sera alle 20:45 al Maradona ci sarà il big match tra Napoli e Juventus. Il sito ufficiale del club bianconero ha fotografato il momento di forma delle due squadre. Il focus: "A due giornate dalla fine del girone d’andata, il Napoli ha un vantaggio di +7 sulle seconde. Per la sesta volta in Serie A, infatti, i partenopei finiranno il girone d’andata al 1° posto – solo in due delle precedenti cinque edizioni hanno poi vinto lo Scudetto a fine stagione.

Nelle ultime sei sfide tra prima e seconda in classifica in Serie A, la squadra di casa non ha mai trovato il successo: cinque sconfitte e un pareggio - il Napoli ha però già vinto una sfida, da prima della classifica, contro la momentanea seconda in classifica in questo campionato (2-1 v Atalanta lo scorso 5 novembre in trasferta).

Il Napoli ha vinto le ultime nove gare al Maradona in tutte le competizioni, è dal settembre 2016 che non infila 10 successi casalinghi ufficiali di fila.

La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite di Serie A in cui ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata (6V, 2N), vincendo le ultime tre in ordine di tempo contro Inter (due volte) e Milan.

La Juventus è la squadra che ha vinto più volte per 1-0 nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (cinque)".