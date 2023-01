Bonucci su Vialli: “Faremo squadra consapevoli che tu sarai lì con noi”

Bonucci poi ha proseguito: "Chi eravamo noi, per non voler andare oltre le nostre possibilità, quando vedevamo te ogni mattina essere il primo a correre, o ad essere in palestra, per mollare anche solo di un centimetro? Quel centimetro che grazie alla tua vicinanza, al tuo sostegno, uniti a quello del mister, ci ha portato a vincere un Europeo e a battere ogni record. Poi è arrivata la delusione del Mondiale, e tu - me lo ricordo come fosse ora - dopo quel rientro da Palermo hai di nuovo, per l'ennesima volta, durante il tuo discorso, trovato le parole giuste. Ci sei entrato dentro, dentro a ognuno di noi, ci hai spinto a non mollare, a credere che ci saremmo rialzati".