Napoli-Juventus, stasera il big match: tutto sui precedenti

Questa sera alle 20:45 al Maradona lo scontro scudetto tra gli azzurri e i bianconeri: tutti i numeri dei precedenti fra le due formazioni

redazionejuvenews

Stasera il big match del Maradona. Il focus sui precedenti fornito dal sito ufficiale della Juventus: "Quella tra Napolie Juventussarà una sfida di grande fascino e di notevolissima importanza per la classifica della Serie A. Le due squadre si affronteranno al Diego Armando Maradona venerdì 13 gennaio alle 20:45, inaugurando la 18a giornata di campionato. Sarà il 154esimo scontro in Serie A e, proiettandoci verso il match, intraprendiamo un viaggio tra i precedenti.

NAPOLI - JUVE, I PRECEDENTI

153° confronto tra Napoli e Juventus in Serie A: i bianconeri conducono per 70 successi a 34, completano il quadro 48 pareggi.

La formazione bianconera è infatti quella contro cui il Napoli ha perso più partite di Serie A (70) e quella contro cui ha subito più reti totali nella competizione (224). Tuttavia, il Napoli ha perso solo una delle ultime cinque gare contro la Juventus in campionato (3V, 1N), dopo aver registrato quattro sconfitte nelle precedenti cinque (1V).

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro la Juventus (1V, 1N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte contro i bianconeri in campionato dal 2011 (cinque in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina).

Dopo l’1-1 nel loro ultimo confronto in campionato del 6 gennaio 2022, Napoli e Juventus potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e novembre 2011.

Questa è solo la quarta volta nella storia della Serie A in cui la Juventus affronta il Napoli con almeno sette punti in meno in classifica: nelle precedenti tre (1988, 1989 e 2011) i bianconeri sono rimasti imbattuti grazie a due successi e un pareggio.

Il Napoli ha segnato nelle ultime nove sfide contro la Juventus in campionato, è dal periodo tra il 1985 e il 1990 che i partenopei non trovano il gol in almeno 10 match di fila contro i bianconeri in Serie A (10 in quel caso).

NAPOLI - JUVE, I PRECEDENTI IN CASA PARTENOPEA

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A contro la Juventus e solo una volta nella sua storia nella competizione è arrivato a quattro successi casalinghi di fila contro i bianconeri (tra il 2007 e il 2011) - l'ultimo successo bianconero al Maradona risale al 3 marzo 2019, grazie a un 2-1 firmato da Pjanic ed Emre Can (in panchina c’era Massimiliano Allegri).

Il Napoli ha pareggiato 27 delle 76 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (26V, 23P), solo contro il Torino i partenopei hanno registrato più pareggi interni (31) nella loro storia nel massimo campionato. Un solo pareggio però nelle ultime nove sfide tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei in campionato: 1-1 il 2 aprile 2017 (cinque vittorie campane e tre piemontesi).

NAPOLI - JUVE, I PRECEDENTI IN NUMERI

Sarà la 154esima sfida in Serie A tra Napoli e Juventus.

Il bilancio è di 70 successi bianconeri, 48 pareggi e 34 vittorie napoletane.

224 i gol fatti dalla Juve contro il Napoli, 167 quelli subiti".