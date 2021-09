La probabili formazioni di Napoli-Juventus: out Chiesa e Dybala

Alla vigilia di Napoli-Juventus, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre: tantissimi giocatori assenti.

Alla vigilia di Napoli-Juventus , le due squadre sono pronte a darsi battaglia. Gli uomini di Luciano Spalletti , primi in campionato a pieni punti, pregustano l'occasione di battere i bianconeri e spedirli a -8 dalla vetta del campionato. Non sarà una partita facile, ma tra le mura amiche l'impresa sembra possibile. Dall'altra parte, Massimiliano Allegri è alle prese con diversi problemi di formazione, tra infortuni e giocatori al rientro dalle nazionali. La formazione della Juventus sarà quasi obbligata, con pochissimi giocatori a disposizione del tecnico toscano.

Per i padroni di casa, Luciano Spalletti sceglie il solito 4-3-3. In porta agirà Ospina , di ritorno dagli impegni con la sua nazionale. Se il portiere colombiano non dovesse farcela, spazio al giovane terzo portiere Marfella. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, mentre a centrocampo agiranno Elmas e Fabian Ruiz al fianco del nuovo arrivato Zambo Anguissa . Pochi dubbi in attacco, dove giocheranno Insigne, Osimhen e uno tra Politano e Lozano, impegnati nel solito ballottaggio sulla fascia destra.

Per la Juventus formazione molto rivisitata, con diverse assenze pesanti. Massimiliano Allegri schiererà i suoi con un 4-3-3, con il solito Szczesny tra i pali. Difesa rimaneggiata, con Bonucci e Chiellini al centro e De Sciglio e Luca Pellegrini sulle fasce. Assenti i tre sudamericani Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. A centrocampo prima partita da titolare per Manuel Locatelli, che agirà da play davanti alla difesa con Rabiot e McKennie ai suoi lati. Il centrocampista americano è al centro di molte polemiche dopo quanto successo in ritiro con la nazionale americana, ma vista la situazione di crisi dovrebbe comunque partire titolare. Tridente d'attacco composto da Kulusevski, Morata e Bernardeschi. Panchina per Paulo Dyabal, tribuna per Federico Chiesa.