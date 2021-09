Ufficiale: Chiesa out contro il Napoli! Chi sostituirà l’esterno italiano?

Brutte notizie in casa Juventus, che dovrà fare a meno di Federico Chiesa in vista della partita contro il Napoli.

redazionejuvenews

Ieri la Juventus ha continuato gli allenamenti in vista dell'importante partita contro il Napoli. Ecco il comunicato sugli allenamenti pubblicato dal club bianconero: "A quarantotto ore dal ritorno in Campionato, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Juve ha proseguito il percorso di avvicinamento al match di sabato con il Napoli. Per i bianconeri a Torino – in attesa del rientro di tutti i nazionali – è stata una seduta di esercitazioni tecniche di reparto per la difesa, didattiche e in situazione. Domani, giornata di vigilia, la squadra si allenerà nel pomeriggio, preceduta dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri e seguita dalla partenza verso il capoluogo campano". (Juventus.com)

Novità importanti anche per quando riguarda Federico Chiesa, che non sarà della partita. Nonostante gli esami strumentali non abbiano riscontrato lesioni, l'esterno italiano rimarrà comunque in tribuna contro il Napoli, per essere al meglio per la partita di Martedì contro il Malmoe. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli".

Chi sostituirà l'ex Fiorentina? Con molta probabilità il posto di Kulusevski sulla fascia bianconera sarà preso da Dejan Kulusevski. Grandissima opportunità per il giovane talento svedese, che vorrà mettersi mostra in una partita importante come quella contro la squadra di Luciano Spalletti. Il classe 2000 con la maglia della Juventus ha fatto vedere grandi cose, ma sotto la gestione di Andrea Pirlo non è riuscito a convincere fino in fondo. Ora l'opportunità di mettersi mostra e convincere l'allenatore dell'importante del suo ruolo all'interno della squadra. Insieme allo svedese in attacco ci saranno Morata e uno tra Dybala e Kean. Se l'argentino, stanco dopo gli impegni con la nazionale, dovesse farcela partirà titolare, altrimenti sarà il turno del giovane attaccante italiano.