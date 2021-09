Colombia-Cile – Juventus e Napoli unite per un obiettivo comune

Napoli e Juventus collaboreranno per riportare in Italia nel minor tempo possibile Cuadrado ed Ospina, impegnati con la Colombia.

Nella notte tra giovedì e venerdì si giocherà Colombia-Cile, partita valide per i gironi di qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Juventus e Napoli seguiranno la partita con grandissima attenzione, per una volta pronte ad aiutarsi per un obiettivo comune: riportare a casa il più velocemente possibile Cuadrado e Ospina. Ma andiamo con ordine. Il match tra le due nazionali si giocherà alle ore 18 locali di giovedì, l'1 di notte di venerdì in Europa. Se i due calciatori prendessero il primo aereo di linea disponibile dopo la fine dell'incontro, non arriverebbero in tempo per la partita tra Napoli e Juventus in programma sabato alle 18.