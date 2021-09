Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus, tra dubbi e certezze

Sabato alle ore 18 andrà in scena Napoli-Juventus. Spalletti si prepara ad affrontare Allegri, ma prima dovrà risolvere alcuni dubbi.

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara al big match in programma sabato alle ore 18.00 contro la Juventus. Gli azzurri, con il favore delle mura amiche, sperano di portare a casa la vittoria che gli permetterebbe di rimanere primi a punteggio pieno e di spedire i bianconeri a -8 dal primo posto. Non sarà una partita facile, per nessuna delle due compagini. Il Napoli ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, subendo un solo gol e segnandone ben quattro, prima a sei punti insieme a Lazio, Inter, Roma e Milan. La Juventus al contrario ha cominciato malissimo, una vera e propria partenza da horror. Un pareggio e una sconfitta nelle prime due partite di Serie A, soltanto due gol fatti e ben tre subiti. Per la squadra di Max Allegri vincere sarà obbligatorio.

Il Napoli quindi arriverà alla sfida contro la Juventus in fiducia, ma Luciano Spalletti ha più di un problema da risolvere. Il primo e più importante riguarda Victor Osimhen, espulso per due giornate dopo il rosso ricevuto nella partita contro il Venezia. L'attaccante nigeriano dovrebbe quindi saltare il match contro i bianconeri, a meno che la società non riesca a vincere il ricorso fatto al giudice sportivo. Nel caso in cui il ricorso non dovesse essere accolto, dopo il gol contro il Genoa Petagna si candida per una maglia da titolare al centro dell'attacco

L'altro dubbio riguarda i pali della squadra partenopea. Il titolare Meret ha subito un infortunio durante l'allenamento con la nazionale italiana di Roberto Mancini e non sarà della partita. Il suo vice, Ospina, non è al meglio della forma fisica e tornerà in Italia soltanto venerdì a causa degli impegni con la sua Colombia. Se non dovesse farcela, Spalletti sarebbe costretto a schierare in campo il terzo portiere, il giovane Marfella. Per il resto, il tecnico azzurro non avrà molti dubbi e schiererà in campo tutti i titolarissimi, da Koulibaly fino a Insigne.