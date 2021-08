Osimhen squalificato per due giornate: salterà Napoli-Juventus

A seguito del rosso rimediato contro il Venezia, Victor Osimhen è stato squalificato due giornate. L'attaccante salterà la Juventus.

La stagione della Juventus non è iniziata come tutti avrebbero voluto. Il pareggio contro l'Udinese non deve far cadere i tifosi bianconeri nel panico, il campionato è ancora molto lungo e ci sarà tutto il tempo per recuperare. I bianconeri ora dovranno pensare alle prossime partite: l'Empoli alla seconda giornata (la prima partita in casa) e il big match contro il Napoli subito dopo la sosta per le nazionali. Parlando della partita contro gli azzurri, ieri sono arrivate delle buone notizie per i bianconeri. Victor Osimhen, punta di diamante dell'attacco del Napoli, è stato squalificato per due giornate. La dirigenza azzurra farà ricorso, ma per il momento il nigeriano salterà la Juventus.