Le probabili formazioni di Svizzera-Italia, in campo tutto il blocco Juventus

Questa sera alle 20.45 l’Italia di Roberto Mancini scenderà nuovamente in campo, questa volta contro la Svizzera. Dopo il brutto pareggio contro la Bulgaria, la qualificazione degli Azzurri campioni d’Europa è a rischio, soprattutto...

redazionejuvenews

Questa sera alle 20.45 l'Italia di Roberto Mancini scenderà nuovamente in campo, questa volta contro la Svizzera. Dopo il brutto pareggio contro la Bulgaria, la qualificazione degli Azzurri campioni d'Europa è a rischio, soprattutto in caso di sconfitta contro gli elvetici. Contro la Svizzera ci sarà bisogno di una vittoria convincente, come quella nei gironi di Euro2020 di alcuni mesi fa. In quell'occasione l'Italia si impose per un netto 3 a 0, ma ogni partita è a se stante e nessun avversario va sottovalutato. Tra le fila dell'Italia, presenti ben tre giocatori della Juvnetus.

Reduce da un ottimo campionato europeo, agli ottavi la Svizzera è riuscita a battere la Francia ai rigori, per poi essere eliminata dalla Spagna ai quarti. Questa sera la squadra di mister Yakin scenderà in campo con un solido 4-2-3-1. Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez formeranno la linea difensiva davanti al portiere Sommer. Centrocampo composto da Frei e Sow, con Vargas, Fassnacht e Zuber trequartisti. In attacco spazio a Seferovic unica punta. Saranno assenti per squalifica molti dei migliori giocatori elvetici, come Mbabu, Xhaka, Gavranovic, Shaqiri e Freuler.

Leggendo la probabile formazione Azzurra, il ricordo non può che andare a Wembely e alla vittoria in finale contro l'Inghilterra. Dopo il lieve turnover contro la Bulgaria, per l'Italia di Mancini dentro tutti i campioni d'Europa. Confermato il 4-3-3, così come il portiere Gigio Donnarumma. In difesa si rivedono Di Lorenzo e Chiellini, a completare il reparto con Bonucci e Emerson Palmieri. In mezzo al campo pronti Barella, Jorginho e Verratti. Quest'ultimo è l'unico giocatore in dubbio tra le fila dell'Italia. Uscito malconcio dalla partita contro la Bulgaria, potrebbe non essere al meglio della condizione. Se non dovesse farcela, spazio a Locatelli, vero mattatore nella sfida tra le due nazionali ad Euro2020. Tridente d'attacco composto dai soliti Chiesa, Immobile e Insigne. L'esterno della Juventus è sicuramente l'uomo più in forma, chiamato a trascinare l'attacco dell'Italia.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei; Vargas, Fassnacht, Zuber; Seferovic. Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.