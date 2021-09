Contro la Juventus 400 presenze con la maglia del Napoli

Oggi Insigne festeggia le 400 presenze con la maglia del Napoli. Il rinnovo è però lontano. Similitudini con il caso Dybala-Juventus.

Giornata speciale per Lorenzo Insigne, che nella partita contro la Juventus festeggia le 400 presenze con la maglia del Napoli. Traguardo importante per il capitano azzurro, che arriva in una partita speciale come quella contro i bianconeri. Un match importantissimo tanto per i bianconeri quanto per il numero 10 azzurro. La Juventus per Insigne è sempre stata un'avversaria particolare, contro cui voler a tutti i costi fare la differenza. Questa pressione ha portato il giocatore del Napoli ha sbagliare più di qualche rigore contro i bianconeri, ma ad incidere in molti altri, soprattutto tra le mura amiche.