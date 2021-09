Effetto Ronaldo: richiesta di maglie dello United aumentata del 600%

Numeri da record per il portoghese

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questo pomeriggio dalla partita contro il Napoli, valevole per la terza giornata di campionato, e anche il primo big match senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese è tornato al Manchester United, e farà oggi il suo debutto contro il Newcastle, anche se intanto ha già iniziato a far segnare record. Stando ad uno studio pubblicato dal tabloid inglese Sun, a livello globale, le vendite delle maglie di Ronaldo hanno toccato quota 187,1 milioni di sterline pari a 219 milioni di euro. Il portoghese avrebbe quindi doppiato il rivale Leo Messi, passato al PSG in questa estate, e che avrebbe venduto maglie per 103,8 milioni di sterline. Cifre mostruose, se si pensa che il trasferimento di Messi è avvenuto molto tempo fa, e quindi i dati relativi alle sue vendite coprono un più lungo lasso di tempo.

Stuart McClure, co-fondatore del mercato dello shopping LovetheSales.com, ha così parlato: "Seguiamo passo passo le vendite del kit legato alla "7" di Ronaldo e possiamo già affermare che per quanto riguarda il commercio di rivendita online, la domanda è di gran lunga superiore all'offerta. Le ricerche online sono aumentate di oltre il 600 per cento, rispetto alla scorsa estate. La firma di Cristiano Ronaldo si sta rivelando un vero affare per lo United".

Un nuovo primato per il portoghese, che oggi dovrebbe fare il suo esordio nella partita che il Manchester United disputerà ad Old Trafford contro il Newcastle. Lo stadio sarà ovviamente tutto esaurito, per assistere al secondo debutto del giocatore portoghese con la maglia rossa. Ronaldo dovrebbe partire dalla panchina, come affermato in conferenza stampa da Solskjaer, che però ha parlato anche del fatto che il portoghese sicuramente sarà della partita. Ronaldo proverà sicuramente a convincere il tecnico per partire titolare, ma gli equilibri della squadra porteranno Solskjaer a preservare Ronaldo per il secondo tempo.