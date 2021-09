Ancora distanza per il rinnovo di Dybala

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo sembrava ormai ad un passo il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la maglia della Juventus ma, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero ancora diverse complicazioni, ovviamente legate alle cifre dell'accordo. Attualmente l'argentino percepisce circa 7,5 milioni di euro netti a stagione e la richiesta del suo agente, Jorge Antun, per il rinnovo sarebbe di circa 12 milioni di euro. Ma perché proprio 12? Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus , infatti, il giocatore che percepisce di più in rosa è Matthijs de Lig proprio con 12 milioni di euro.

Il procuratore dell'argentino dunque considera di uguale importanza l'apporto che Dybala e de Ligt possono dare alla squadra. Negli incontri che ci sono stati i giorni scorsi, il direttore sportivo Cherubini avrebbe offerto comunque una cifra importante (intorno ai 9.5 milioni di euro compresi bonus) ma che non si avvicina alla richiesta del suo agente. Quando il rinnovo sembrava ad un passo, ecco che ritorna la distanza tra domanda e richiesta che di certo non starebbe aiutando a concludere definitivamente la trattativa. La Vecchia Signora però starebbe pensando ad un piano b per convincere Antun ad accettare la proposta di rinnovo.