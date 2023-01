Juve, da Napoli a Napoli: Chiesa alla ricerca del gol perduto

Chiesa riuscirà a ritrovare la via del gol? L'esterno della Juve non segna dalla partita contro il Napoli del 6 gennaio 2022

Manca sempre meno all'inizio del match tra Napoli e Juve. Se per i bianconeri sarà una partita importante, per Federica Chiesa lo sarà ancora di più. L'esterno italiano, infatti, ha segnato il suo ultimo gol in Serie A poco più di un anno fa, il 6 gennaio 2022, proprio contro il Napoli. Riuscirà a ritrovare il gol perduto? Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: