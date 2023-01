Juve, contro il Napoli Allegri ha un’arma segreta: Arek Milik

In vista della sfida contro il Napoli l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri punterà su Milik, specialista nei gol nel finale

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del big match tra Napoli e Juve, in programma questa sera allo Stadio Maradona alle 20:45. Prima contro seconda in classifica: per entrambe le squadre sarà una partita fondamentale. Da una parte la difesa e il corto muso di Allegri, dall'altra il bel gioco di Spalletti. Chi vincerà? L'allenatore bianconero potrebbe avere un'arma segreta: Arek Milik. L'attaccante polacco sta convincendo tutti in questa sua prima stagione a Torino e contro il Napoli potrebbe segnare il più classico dei gol dell'ex... magari negli ultimi minuti di gioco.

Sul proprio sito ufficiale, infatti, la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul bomber polacco e i gol nel finale: "Milik, per la Juve, sta diventando l'uomo degli ultimi minuti. Nessun giocatore ha segnato più di lui negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A in corso e la memoria non può che andare subito allo splendido gol messo a segno contro la Cremonese che ha regalato alla Juve tre punti importanti.

Tornando al Napoli, per lui sarà la prima volta in assoluto da avversario dei partenopei. Con il Napoli ha, invece, vinto una Coppa Italia nella stagione 2019/20 in finale proprio contro la Juve. I campani si imposero ai calci di rigore con Milik a trasformare proprio del penalty decisivo". (juventus.com)