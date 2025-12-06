Napoli-Juve, Buongiorno a DAZN:”Con Spalletti ho un buon rapporto”

Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del big match con la Juventus in programma domani sera alle ore 20:45.

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della gara di domani sera contro la Juventus. Sono stati tanti i temi toccati, dal rapporto con Conte a quello con Spalletti, fino ad arrivare alle sensazioni per il big match in programma domani. Di seguito le sue parole:

Cosa è successo con Conte per portarlo a prendersi una pausa? “Ci siamo chiariti nello spogliatoio, il mister ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi lo abbiamo fatto con lui. Abbiamo ritrovato la giusta energia e speriamo di poter continuare così. Per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo lavorare duramente ed essere sempre uniti”.

Il rapporto con Luciano Spalletti? “Abbiamo un ottimo rapporto, durante il periodo della Nazionale mi ha segnato tanto”.

Come vivi la partita con la Juventus? “Per me è una partita speciale, ma cercherò di affrontarla come fosse una gara normale, dando il massimo e mettendomi a disposizione. La mia famiglia tifa Torino e sarà tutta dalla mia parte”.

Che partita sarà? “Sarà sicuramente una gara di resistenza, ci saranno tanti duelli e tanta energia in campo, la spunterà chi resisterà meglio”. Queste le parole di Alessandro Buongiorno.