Mercato Juve, sfida col Napoli per un centrocampista

In attesa del big match di domani sera, in programma alle 20.45 al Maradona, Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato

Domani sera, alle 20:45, si accenderanno i riflettori dello stadio Diego Armando Maradona: è tutto pronto per Napoli-Juve. Tuttavia, la sfida potrebbe continuare anche fuori dal campo. In sede di calciomercato sarebbero Giovanni Manna (ex ds bianconero) e Damien Comolli a battagliare.

Oltre a Tiago Gabriel, centrale del Lecce, i due club sono sulle tracce dello stesso centrocampista centrale: Rodri Mendoza, talentuoso centrocampista dell’Elche classe 2005. In estate era stato il Como di Fabregas a provarci, incassando un no secco dalla dirigenza iberica.

La società parte da una valutazione minima di 20 milioni e vorrebbe trattenerlo nel mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sono anche Arsenal, Manchester City, Al-Ittihad e Real Madrid. Per la Juventus è uno dei profili migliori per rinforzare il reparto più carente: in patria, il ragazzo è considerato come il nuovo Fabregas. Nel frattempo però, il club spagnolo gli ha rinnovato il contratto fino al 2028. La sfida è apertissima.