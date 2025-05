Napoli, De Laurentiis: “Conte resta? Mai dire mai”

Le parole del presidente del Napoli De Laurentiis sul futuro dell'allenatore azzurro Antonio Conte: tornerà alla Juve?

Alla fine Antonio Conte ce l’ha fatta: il suo Napoli ha vinto lo scudetto. Grazie alle reti di McTominay e Lukaku gli azzurri hanno battuto il Cagliari e hanno così alzato al cielo il quarto scudetto della loro storia. Ora però bisognerà capire quale sarà il futuro di Antonio Conte, accostato a più riprese alla Juve. Al termine della partita il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto: “Resterà? Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli, anche se esistono contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto, se uno vuole mettersi a disposizione in maniera straordinaria come lui ha fatto quest’anno ‘Welcome’, siamo pronti a seguirlo come condottiero. Ci piacerebbe se lui si cimentasse nella Champions“.

Napoli, le parole di Conte

Antonio Conte ha invece detto: "Noi ci stiamo godendo tutto, col presidente ho un ottimo rapporto, anche con la famiglia. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, lui ha conosciuto me e io lui, stiamo festeggiando tutti insieme. Siamo due vincenti, magari in maniera diversa, ma siamo due vincenti". E poi in conferenza stampa ha aggiunto: "Si va avanti insieme? Nel frattempo festeggiamo".