Napoli, contro la Juve mancherà Olivera: lungo stop per il difensore

Nella partita di ieri, il giocatore è scivolato in campo lontano dall'azione di gioco, appoggiando evidentemente male il piede. Il tutto avrebbe causato al giocatore una torsione innaturale del ginocchio che avrebbe obbligato l'intervento dei sanitari e la sostituzione in barella. Nei minuti successivi il giocatore è tornato in panchina in stampelle e senza appoggiare il piede. Dopo gli esami è stata accertata una lesione di secondo grande al legamento collaterale: Olivera sarà assente contro la Juventus e rimarrà fuori per 1-2 mesi. Al Napoli si apre quindi un emergenza terzini sinistri a causa dell'assenza in contemporanea per infortunio anche di Mario Rui.