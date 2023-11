Conte-Juventus nel 2024: possibile! Guardate che formazione…

Antonio Conte può davvero essere il tecnico del futuro (oltre che del passato) della Juventus? Le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni parlano chiaro. E raccontano di come l'ex bianconero sembri avere tutte le carte in regola per tentare il nuovo approdo alla Continassa. In queste ore lo ha detto: "Io alla Juventus? I matrimoni si fanno in due e si può sempre sognare di sposarsi di nuovo". Un messaggio chiarissimo, anche se diplomatico. E' ovvio che non ha potuto sbilanciarsi ma allo stesso tempo la sua è stata tutto, tranne che una smentita. Lo sanno pure i sassi: probabilmente Antonio tornerebbe anche domani mattina a Torino. Anche se la strada da percorrere è lunga, non stiamo parlando di qualcosa di impossibile.