Nanni elogia Szczesny: “Portiere di caratura mondiale, ottimo in Qatar”

Guido Nanni , ex preparatore di Wojciech Szczesny , ha rilasciato delle dichairazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "E' stato strepitoso, ha disputato davvero un ottimo Mondiale. Al di là dei due rigori parati, uno visto da vicino contro l'Arabia, si è sempre fatto trovare pronto e sul pezzo. La competizione non è ancora finita, ma sicuramente lo annoveriamo tra i migliori. Chi sta facendo molto bene è sicuramente Bonou del Marocco, però chi adesso sta rappresentando il portiere stilisticamente bello da vedere è Lloris che tra l'altro mi è sempre piaciuto".

Sul campionato, visto che la Serie A riprenderà tra poche settimane: "Dovrà cercare di mettersi subito alle spalle il Mondiale, ma lo farà e su questo non c'è alcun dubbio. Tek ha un carattere freddo, molto forte, e cercherà in ogni modo di togliersi tutte le soddisfazioni possibili con la Juventus. Non so se il suo tempo sia davvero finito, poi dipenderà da quali saranno le scelte che intraprenderà il club. Ci possiamo aspettare di tutto, sicuramente ci sarà qualche cambiamento".