Juve, nuovi problemi per Pogba: “Sarà un rinforzo per settembre 2023”

Il ritorno di Paul Pogba alla Continassa era stato salutato con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri, che però non hanno ancora mai visto il Polpo in campo in una partita ufficiale. Il campione francese è ancora alle prese con il recupero dall'operazione al ginocchio che lo sta tenendo fuori ormai da diversi mesi. Veniva dato per scontato il suo ritorno in campo il prossimo 4 gennaio contro la Cremonese, ma ora non ci sono più certezze nemmeno per quella data.