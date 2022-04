Naldo: “Badiashile si troverebbe a meraviglia con De Ligt”

Naldo, ex calciatore, ha detto la sua sul futuro di Badiashile e McKennie, giocatori legati in modo diverso alla Juventus.

Naldo, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Badiashile, difensore accostato alla Juventuse McKennie, centrocampista della Vecchia Signora. Ecco le sue parole sul centrale del Monaco, che nelle ultime settimane si è avvicinato molto ai bianconeri, specialmente dopo il mancato accordo con Rudiger, adesso vicinissimo al Real Madrid: "Badiashile si è messo in luce fin dall'esordio, è un giovane molto promettente che sta facendo molto bene al Monaco. Ha un'ottima qualità a livello tecnico, fa girar bene la palla, è forte nei duelli e veloce negli uno contro uno. E' il prototipo del difensore moderno. Era da poco entrato a far parte della prima squadra, si stava guadagnando il suo spazio. Benoît lavorava sodo, con umiltà, ascoltava molto i consigli dei giocatori più esperti. Mi ha colpito la sua qualità, non indifferente in un ragazzo così giovane."

Sulla coppia con De Ligt, visto che l'olandese è un perno fondamentale della Vecchia Signora: "Secondo me è pronto per fare il prossimo passo. La Juventus è uno dei club migliori in Europa, ha tradizione e storia, di certo sarebbe la squadra ideale in cui giocare. Meriterebbe certi palcoscenici. Lo potrebbe molto aiutare nell'adattamento ad un calcio differente. Sono quasi coetanei, quindi si troverebbero a meraviglia. de Ligt è un grande difensore, lui e Badiashile formerebbero un duo di grande qualità."

Sul texano, attualmente infortunato, ma giocatore importante del club bianconero, soprattutto per le sue qualità negli inserimenti e nel dinamismo: "Wes era già un bel giocatore, in Italia è cresciuto ancora di più. Nella Juventus ha trovato la sua dimensione, ma per me non è stata una sorpresa. deve prendere in considerazione ogni possibilità e fare davvero la scelta giusta. La Juve, come dicevo, è una delle squadre migliori al mondo, non capita tutti i giorni di giocarci."