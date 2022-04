Sissoko: “Allegri uomo giusto per ricostruire, consiglio Badiashile”

Momo Sissoko, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, con un riferimento al prossimo calciomercato.

Momo Sissoko , ex centrocampista della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della Vecchia Signora e della stagione in corso. Ecco le sue parole su Allegri : "E' l'uomo giusto per ricostruire, sono sempre stato convinto di questo. La Juve sta vivendo un anno di transizione , non c'è nessuno meglio di lui che conosce molto bene l'ambiente e il dna del club. L'anno prossimo sarà tutta un'altra storia. La Juve è la Juve, anche senza Champions League. Non è che il suo blasone e la sua storia cambia dall'oggi al domani. E' il sogno di ogni giocatore e rimarrà tale, ne sono sicuro."

Sulla gara con la Fiorentina : "Mi aspetto una bella sfida, molto combattuta. La Juve ha più qualità, più esperienza, non credo cercherà di gestire il vantaggio. Se dovesse ripetere la prestazione vista contro l'Inter, non ci sarebbe scampo per la Fiorentina. Quando gioca così, nessuna squadra in Italia può reggerne il confronto. Juve e Fiorentina adottano due sistemi differenti di gioco, eppure i suoi numeri pressappoco sono gli stessi a livello realizzativo. Vlahović sarà il futuro di questo club, lui dovrà preoccuparsi solo di rendere felici i tifosi. E ci riuscirà alla grande. E' un campione."

Sul prossimo calciomercato estivo: "Leggo spesso nomi di attaccanti e centrocampisti, ma anche in difesa la Juve dovrà intervenire. E' arrivato il giovane Gatti, ma Bonucci e Chiellini non sono più due ragazzini. A tal proposito consiglierei l'acquisto di Benoît Badiashile, difensore centrale del Monaco, che sta dimostrando di avere un ottimo rendimento in Ligue 1. E' uno dei migliori giovani in Francia, non vedo perché non possa interessare alla Juve. Zaniolo è uno dei talenti più in vista del calcio italiano, per me è un ottimo giocatore e lo vedo in netta crescita. Gli infortuni lo hanno un po' condizionato, ci vorrà solo un po' di tempo prima di rivederlo ai livelli di qualche anno fa. Per me è un grosso sì."