Juventus, il report dell’allenamento odierno: testa al Sassuolo

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri, in vista del match con il Sassuolo di lunedì sera.

redazionejuvenews

La Juventus lunedì sera affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium, casa dei neroverdi. Per il club piemontese questo match sarà fondamentale per consolidare il quarto posto, vero e proprio obiettivo della Vecchia Signora in questa stagione, visto che oramai mancano poche partite ed ogni punto pesa molto di più. Madama ha attualmente cinque punti di vantaggio sulla Roma, ma i giallorossi in questo weekend dovranno vedersela con l'Inter a San Siro, motivo per cui i bianconeri potrebbero effettuare l'allungo decisivo per blindare l'ultimo piazzamento utile in zona Champions League, senza tralasciare anche un possibile sorpasso al Napoli terzo, in difficoltà nelle ultime settimane.

Massimiliano Allegri, in vista del match con il club emiliano, sarò costretto a rinunciare ancora ad Arthur, out nelle ultime due partite per un infortunio alla caviglia. Ancora fuori dai convocati Locatelli e McKennie, che però potrebbero ritornare arruolabili tra un paio di settimane, giusto in tempo per la finale di Coppa Italia e per le ultime due-tre partite della stagione. Invece, si rivedranno nella prossima stagione Chiesa e Kaio Jorge, fuori oramai da più di 2 mesi per due infortuni molto gravi al legamento crociato. L'ex tecnico del Milan ritroverà anche Miretti e Soulé, reduci dalla dolorosa eliminazione in Youth League contro il Benfica, pedine importanti in vista del rush finale, considerando le tante assenze a centrocampo del club piemontese.

Ecco il comunicato della Juventus sull'allenamento di oggi: "La Juve continua la preparazione, in vista della trasferta di lunedì sera, contro il Sassuolo. Oggi i bianconeri si sono ritrovati al mattino, alla Continassa; nel menu di giornata, esercitazioni tecniche divisi per reparto, ma anche lavoro dedicato al possesso palla e allo sviluppo della manovra, con partitella finale. Domani è vigilia, e come sempre, vigilia è conferenza stampa: appuntamento alle 12, in diretta su Juventus Tv dall’Allianz Stadium, con Mister Allegri."