Nainggolan: “Inter favorita, Spalletti un vincente. Ma occhio alla Juve”

Il belga ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nella lotta al titolo. Vede avanti la sua ex squadra ma considera i bianconeri.

redazionejuvenews

La lotta per lo Scudetto a 9 giornate dal termine è sempre più viva. E nonostante le parole di Massimiliano Allegri, anche la Juventus ora guarda alla vetta, distante 7 punti. Anche Radja Nainggolan ha detto la sua sulla corsa al titolo. Nonostante ora sia in Belgio, all'Anversa, la Serie A è sempre nel suo cuore. Questa la sua idea: "Occhio alla Juve. La squadra bianconera vince come una volta: le vittorie di corto Musso ti portano a lottare per lo Scudetto".

Tra le squadre in lotta, il centrocampista belga spende parole importanti per il Napoli, guidato dal suo ex tecnico Luciano Spalletti. Lui ne spiega la mentalità: "Ricordo quando Dzeko al primo anno con la Roma fece solo 8 gol e quello successivo più di 30. Dopo una sua doppietta a Milano col Milan, Spalletti scherzando gli disse che era solo a metà del suo lavoro perché avrebbe dovuto farne almeno quattro". La sua opinione sulla squadra partenopea: "A inizio stagione non avevo dubbi: il Napoli dominava le partite, poi gradualmente con infortuni e Coppa d'Africa è calato. A Verona non hanno giocato bene ma hanno vinto una gara fondamentale. Gli azzurri devono vincere queste partite, come fa la Juve. Così potrebbe puntare alla vittoria finale".

Se deve indicare razionalmente una candidata allo Scudetto però, indica la sua ex squadra: "La favorita per il titolo è l'Inter. I nerazzurri hanno una rosa superiore rispetto alle altre". Nonostante questo però il Napoli ha chance secondo lui: "Spalletti è un vincente nato, ha sempre giocato per vincere. Lavora per quello e le sue squadre lo dimostrano. Il Napoli deve giocare come se non si stesse giocando lo Scudetto e fare ottime prestazioni. Lobotka credo abbia il temperamento ideale per lui. Zielinski mi ricorda me quando giocavo sulla trequarti. Ma il Napoli ha anche altri grandi giocatori. Elmas è eccezionale dietro la punta. Mertens era un incubo quando lo affrontavamo con la Roma. Anche se Osimhen è titolare, Dries si fa trovare pronto e, quando gioca, segna. Luciano può essere l'uomo del terzo Scudetto del Napoli".