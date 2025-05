Mutti: “Gasperini? E’ tentato dalla Juventus”

Bortolo Mutti, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Gasperini.

Bortolo Mutti, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “E’ stata la partita con l’Inter in casa determinante. Se vinceva si innescava un’autostima che poi era difficile fermare. Poi certe situazioni come Lookman-Gasperini, tante chiacchiere che non hanno aiutato a stare attaccati all’obiettivo. Ha comunque fatto un grande campionato. Era la grande occasione per il titolo, non so se ricapiterà più”.

Su Gasperini

"Gasperini? Credo che rimanere sarebbe la cosa più giusta. Hai una grande squadra, una società al top, sei nell'èlite europea, imbarcarti in una nuova ricostruzione è difficile. Sicuramente avrà stimoli, ma a Bergamo ha un situazione ideale, che ti fa lavorare bene. Non è Napoli dove c'è una pressione continua. Per me è tentato un po' dalla Juve, nasce lì e ce l'ha un po' nel suo dna".