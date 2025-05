Juventus, non solo Conte! Altro grande ritorno! / News

La Juventus sta lavorando per il presente ma anche per il futuro. E oltre ad Antonio Conte potrebbe esserci un'altra sorpresa

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus. L’ennesima, direte voi. Ebbene, sarebbe difficile fare altrimenti dopo il fallimento del progetto Thiago Motta. E allora, chiamiamola pure contro rivoluzione. O in qualsiasi altro modo. Ma l’intento è chiaro: ricostruire, dalla squadra tecnica alla rosa, e mettere in piedi una Juventus finalmente in grado di tornare competitiva per lo scudetto. Non sarà facile, ma i massimi vertici del club stanno lasciando intendere che non si risparmieranno. Ha aitato l’aumento di capitale avallato da Exor – che serviva per coprire la perdita di Motta – servirà l’auspicata e agognata qualificazione in Champions League che passa da Venezia. Poi saranno tempi nuovi. A partire dall’area tecnica. In questo senso il post fatto dal giornalista Paolo Paganini è tutto un programma: “In arrivo alla Juventus – ha scritto su X – AntonioConte in panchina e Bonucci”.

Juventus, Conte e non solo: il piano del club per il prossimo anno

Dunque, a sentire Paganini, non è da escludere anche il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus sotto nuove vesti. Icona del recente passato bianconero, l’ex difensore potrebbe fare ritorno nelle vesti di dirigente o di collaboratore di mister Conte. Al momento è solamente una voce, un chiacchiericcio, ma diciamo che rientra tutto in un disegno che piano piano sembra stia tratteggiando la Juve. Ossia, quello di ricominciare dal perso DNA Juventus.

Il terzo tassello di questo ipotetico disegno è Giorgio Chiellini. L’ex difensore, attualmente dirigente, si dice possa essere promosso in un ruolo maggiormente decisivo nella programmazione del club. Torna Antonio Conte – già giocatore e allenatore – torna Leonardo Bonucci e viene promosso Giorgio Chiellini. La Juventus, per il suo futuro, sembra voler puntare sul proprio passato. Non in forma nostalgica, ma per cercare di ispirare il futuro attraverso i vecchi principi bianconeri che hanno reso grande il club. Vedremo.