Muharemovic: “Ci serve un risultato positivo, la squadra è carica”

Tarik Muharemovic , calciatore della Juve Next Gen, ha detto la sua ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Contro l'Ancona dovremo assolutamente ottenere un risultato positivo. Purtroppo nelle prime tre gare di campionato non siamo riusciti a portare a casa punti, nonostante buone prestazioni da parte nostra sul piano del gioco.

Adesso siamo pronti per affrontare il nostro prossimo avversario, consapevoli del fatto che non sarà semplice giocare in trasferta, ma vogliamo tornare a Torino con una vittoria, se possibile. Dovremo giocare il nostro calcio, approcciando la partita con la giusta mentalità, con fiducia, con voglia di vincere. L'atteggiamento dovrà essere positivo, sempre.

La squadra è carica, il gruppo è unito e lo dimostra in ogni singolo allenamento. In questo senso il ruolo del capitano, Poli, e degli altri compagni più esperti è fantastico perchè parlano tanto con noi più giovani e ci spingono sempre per tenere alta la tensione e per continuare a lavorare con determinazione. Siamo convinti che presto vedremo i risultati del nostro duro lavoro".