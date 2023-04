La moviola di Inter-Juventus: ottima gara diretta da Doveri

MINUTO 8 - Fallo di Bremer su Barella: il brasiliano entra in ritardo ma non viene sanzionato dal direttore di gara. Proteste dalla panchina nerazzurra.

MINUTO 15 - Gol di Dimarco: rete convalidata in quanto Kostic tiene in gioco l'esterno che in allungo spiazza Perin.