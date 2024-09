La moviola di Empoli-Juve: giallo a Bremer inventato - JuveNews.eu

Dai cartellini gialli agli episodi più dubbi: la moviola della direzione di gara dell'arbitro Di Bello in Empoli-Juve

Partita bloccata quella tra Empoli e Juve, con le due squadre che hanno creato molto senza però riuscire a trovare la via del gol. Per l’arbitro Di Bello sarebbe potuta essere una partita abbastanza tranquilla, se non fosse che ha deciso di complicarsi un po’ le cose da solo. I due episodi chiave sono successi entrambi nel secondo tempo e riguardano i due difensori centrali della squadra di Thiago Motta, Bremer e Gatti.

Empoli-Juve, la moviola

Il difensore brasiliano al 62′ è stato infatti ammonito… per un motivo non specificato. O meglio, il motivo c’è: diversi minuti prima il giocatore bianconera aveva steso con una spallata Esposito in un’azione ritenuta che avrebbe potuto portare al gol. L’arbitro ha però lasciato correre, decidendo di ammonirlo soltanto in un secondo momento, non appena l’azione è terminata. Peccato però che questo sia successo diversi minuti dopo, con le due squadre che hanno addirittura cambiato più volte il possesso. Lasciar correre sarebbe stato più corretto.

Al contrario Gatti sarebbe dovuto essere stato ammonito a seguito di uno scontro con Pellegri, giallo che invece non è arrivato. I due giocatori sarebbero dovuti essere ammoniti entrambi ma Di Bello ha invece deciso di applicare la sanzione soltanto al giocatore dell’Empoli.