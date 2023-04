Il Ministro Abodi sul caso Juve: “La Giustizia Sportiva va riformata”

Dopo giorni e giorni di ansie e attesa, alla fine il Collegio di Garanzia dello Sport ha deliberato sul ricorso della Juve sulle penalizzazioni, decidendo di rimandare a giudizio . La Corte d'Appello della FIGC dovrà emettere una nuova sentenza sul caso, che probabilmente porterà a nuove, e probabilmente minori, penalizzazioni . Per il momento quindi i bianconeri hanno riavuto indietro tutti i punti sottratti , tornando al terzo posto in classifica.

Intervenuto sulla questione il Ministro dello Sport Abodi ha detto: " Farò la mia parte , di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva. Non entrerò mai nel merito della sentenza, ma questa precarietà non aiuta : dove c'è competizione, la certezza della pena va composta con gli interessi generali. Qualcosa bisogna modificare perchè le decisioni siano comprensibili e la tempistica rispettosa della reputazione della competizione".

La Juve è quindi tornata in testa alla classifica ma tra circa un mese rischia di essere nuovamente penalizzata, probabilmente con 9 punti di penalità. Una situazione instabile, che rischia di compromettere nuovamente il campionato. Per questo il Ministro Abodi ha parlato di riforma della Giustizia Sportiva dato che questa precarietà non aiuta di certo lo spettacolo.