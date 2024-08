Motta: “Mbangula titolare? Se lo merita. Sfrutteremo Yildiz”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della rosa dei piemontesi.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua a DAZN prima dell’esordio in campionato contro il Como. Ecco le sue parole: “Nel pregara ho detto poco, abbiamo parlato tantissimo durante la settimana. Abbiamo visto l’avversario per vedere cosa vogliamo essere noi in campo. E insistere. Mbangula titolare? Perché se lo merita, ha fatto una buona preparazione, ha fatto tutti gli allenamenti dal primo giorno. Quando è entrato lo ha fatto molto bene e oggi potrà aiutare i compagni in campo. Yildiz vicino a Vlahovic? Sì, è un ragazzo che deve partecipare tanto, in quella posizione attacca bene la profondità e ha un bel tiro. Gli piace stare vicino e Dusan e cercheremo di sfruttarlo al massimo”.