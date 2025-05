Morina sicuro: “Regolare il gol di Nico Gonzalez”

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche degli episodi dubbi del match con l'Udinese.

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Tuttojuve.com, toccando anche il tema del gol di Nico Gonzalez: “Ayroldi ammonisce Camara, Kristensen e Lovric, nessuno giallo per la Juventus. In occasione del gol dei bianconeri, ci sono delle proteste per un presunto fallo di Gonzalez su Solet. Lo stesso Solet commette lo stesso intervento un attimo prima su Conceicao. L’arbitro usa giustamente lo stesso metro di valutazione”.

Il gol di Nico

“Entrambi i contatti sono di spalla, c’entra poco l’intensità. Giusto così, quindi. A dimostrazione di questo, Solet non protesta. È perciò assolutamente regolare la rete bianconera. Zarraga avrebbe probabilmente meritato un fallo dopo una trattenuta a Kolo Muani. Voto ad Ayroldi? Merita un 6 per la semplicità della gara”. Intanto ecco le parole di Ardoino<<<