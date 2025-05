Calciomercato Juve, Theo Hernandez ha comunicato la sua scelta

In casa Juventus si lavora sulla possibilità di prendere Theo Hernandez e di portarlo a Torino: arrivano novità sulla sua posizione

La Juventus vuole muoversi in sede di calciomercato pianificando tutte le prossime mosse con largo anticipo. In tal senso, tutto lascia pensare che qualcosa di molto grosso potrebbe succedere nell’arco di poco tempo. Ed è anche per questo motivo e per questa ragione che in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe accadere sul fronte legato a Theo Hernandez. Stiamo parlando di una notizia lanciata in esclusiva da IlMilanista.it e che ci risulta essere particolarmente affidabile. Nel senso che è vero che l’addio del calciatore ai rossoneri è sul tavolo delle cose possibili. Ed è qui che la Juventus, si starebbe inserendo prepotentemente.

Calciomercato, la Juventus valuta Theo Hernandez: voci sulla posizione del giocatore

La Juventus vuole provare a prenderlo: questa è la prima notizia di cui vale la pena parlare. Ma a fare la differenza, sarà sicuramente la volontà del ragazzo rispetto alla possibilità di andare in questa o quella squadra. Ed è in tal senso che ci arrivano novità da urlo.

Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni, infatti, Theo avrebbe fatto sapere che per lui non sarebbe assolutamente un problema il trasferimento alla Juventus. Ci spieghiamo: per lui sarebbe un sì. Grandissimo. La Juventus a sua volta, potrebbe sfruttare alla grande la volontà del ragazzo che – unita alla voglia del Milan di liberarsene – potrebbe fare la differenza per portare a casa l’affare. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione. Anche su Antonio Conte vi abbiamo riportato delle novità esclusive. Vi lasciamo il link qui sotto.

CONTE-JUVENTUS: NOVITA’ ESCLUSIVE <<<