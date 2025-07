Moretto: “Fase di stallo tra Marsiglia e Juve per Weah”

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa tra Marsiglia e bianconeri per Weah.

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: “Adesso passiamo a parlare di Timothy Weah. Perché nelle ultime ore è scoppiato il caso Weah io in uno degli ultimissimi video vi avevo raccontato di come ci fosse una fase di impasse tra Marsiglia, Weah e Juventus. La premessa che voglio dirvi è che Weah vuole andare al Marsiglia e sta spingendo fortissimo per completare il suo trasferimento al Marsiglia. Però in questo momento di impasse a creare maggiore tensione intorno alla trattativa e c’è stato il procuratore di Weah che ha dichiarato attraverso, un comunicato, una nota ufficiale che nel reparto sportivo della Juventus ci sono tre persone, ci lavorano tre persone e una di queste crea problemi al trasferimento di Weah”.

Sulla dirigenza della Juve

"Sta limitando la possibilità di uscita di Weah dalla Juventus. Sicuramente parole forti, sicuramente parole non distensive che non aiutano diciamo, ad arrivare ad un buon esito della trattativa, però insomma la pista Weah Marsiglia resta viva, resta calda. Capiremo nei prossimi giorni se si potrà sbloccare. Ripeto, uno dei problemi, uno dei punti da sbloccare, da risolvere sono i costi accessori dell'operazione, perché tra la Juventus e il Marsiglia e i procuratori di Weah, insomma il tema commissioni è un tema importante da risolvere".