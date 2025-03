Moretto: “Il nome di Lookman è nell’agenda della Juventus”

Moretto ha parla dei profili seguiti dalla Juventus: per il giornalista, uno di quelli più attenzionati sembrerebbe quello di Lookman

Intervistato da Fabrizio Romano per il suo canale YouTube, Matteo Moretto ha parlato dei possibili colpi della Juventus in vista della prossima stagione. Per l’esperto di mercato, tra i profili più seguiti ci sarebbe quello dell’attaccante Ademola Lookman. Su questa suggestione, il giornalista ha detto: “Credo che il mercato della Juventus per certi colpi sia vincolato al raggiungimento della Champions, però sicuramente vi confermo che la Juventus ha nella sua agenda questo nome e crede che sia uno dei profili per fare quel salto in vista delle prossime stagioni”.

Moretto: “Chance di permanenza di Motta sotto al 50%”

Inoltre, sulle chance di permanenza in panchina di Thiago Motta, il giornalista ha risposto: “Ad oggi le possibilità che resti sulla panchina della Juventus anche il prossimo anno siano ridotte, anche sotto il 50% perché credo che si sia rotto qualcosa soprattutto da un punto di vista di rapporti e di connessioni con lo spogliatoio, con chi comanda. Sicuramente i risultati faranno la differenza e la situazione è da monitorare perché ci sono delle gare importanti e la Juventus deve arrivare tra le prima quattro. Ma comunque vado credo che si sia rotto qualcosa e non credo che possa rimanere su quella panchina anche il prossimo anno”. Leggi anche le parole in ESCLUSIVA di Gianni Bezzi sul futuro di Thiago Motta <<<