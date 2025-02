Lookman alla Juventus, annuncio improvviso / Calciomercato

Lookman alla Juventus? Sta circolando una voce molto interessante rispetto alle prossime mosse di calciomercato

La settimana europea ha regalato molte sorprese. Purtroppo, per l’Italia, anche negative. La Juventus, ad esempio, ha salutato anzitempo la Champions League di quest’anno. Il 2-1 di Torino non è stato bastevole e in Olanda il PSV ha ribaltato il risultato con un 3-1 che decretato la loro qualificazione agli ottavi della prestigiosa competizione. Ha detto addio anche il Milan, anche qui per mano di una squadra olandese, il Feyenoord, e pure l’Atalanta. I bergamaschi hanno lasciato il passo al Brugge e, tra gli episodi chiave della sconfitta, c’è stato il rigore sbagliato da Ademola Lookman che ha causato non poche polemiche. Soprattutto, mosse da mister Gasperini che non ha usato mezze misure nel definire il suo giocatore – rimproverandolo di aver calciato – il peggiore rigorista mai visto. Una invettiva che ha, di fatto, rotto il rapporto tra di loro. La pace trovata non deve distrarre: è solamente finalizzata a completare bene il campionato dell’Atalanta. A fine stagione, sarà addio.

Calciomercato Juve: il punto su Lookman

Ed è qui che si inserisce la Juventus. Il club bianconero, infatti, è tra quelli che si sono messi all’uscio dell’Atalanta, pronti a prendere informazioni su Lookman non appena verrà formalmente messo sul mercato. Il nigeriano piace molto in Premier League – Arsenal e Liverpool su tutti – ma anche in Serie A con Napoli e Juventus che si stanno muovendo in vista dell’estate. Giuntoli, in particolar modo, farebbe carte false per averlo. Il direttore è mosso dalla convinzione che Lookman potrebbe spostare gli equilibri della Serie A in favore della Vecchia Signora ed è pronto, secondo quanto ci viene fatto filtrare fino a qui, a fare follie. Anche arrivare alla richiesta mossa dall’Atalanta – 50 milioni di euro – e superarla fino ad arrivare a 65 milioni pur di bruciare la concorrenza delle altre squadre. È una pista calda, da seguire con grande attenzione. E non è finita. In casa Juventus stanno circolando anche delle altre voci molto grosse sempre relative al calciomercato <<<