Moretto: “Il Nottingham spinge per Douglas Luiz”

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile cessione di Douglas Luiz.

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Adesso passiamo a parlare di Juventus perché il Nottingham sta spingendo forte per Douglas Luiz in uscita dalla Juventus. Si parla di prestito con diritto di riscatto che eventualmente può diventare obbligo. È importante capire le cifre dell’operazione e la formula. La Juventus cerca un un trasferimento a titolo definitivo”.

Su Douglas Luiz

“Il Nottingham in questo momento non sembra intenzionato ad andare in quella direzione, piuttosto un prestito con diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Eh, come sapete, non so se ve lo se lo ve ricordate, ma già a gennaio e ne abbiamo parlato noi, il Nottingham aveva chiesto informazioni su Douglas Luiz, quindi insomma torna forte il Nottingham su Douglas Luiz”. Intanto ecco le parole di Comolli<<<