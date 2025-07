Moggi: “La cessione di Henry? Non fu sbagliata”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'acquisto di Henry.

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “Penso di averne sbagliati pochi. Uno sbaglio me l’hanno messo sulla schiena ed è Thierry Henry: chi lo dice non capisce il calcio. Se hai un giocatore in una squadra che ha come prerogativa attaccare l’avversario. Se tu gli metti un contropiedista, che arriva di rincorsa e tira in porta, non partecipa al gioco della squadra: o fa gol o porta difficoltà, ma crea confusione. Questo era Henry ai tempi. Con la Roma fece due gol, anche belli, ma era un giocatore da contropiede: in Premier League è cambiato, ma fa parte della metamorfosi di un giocatore”.

Su Trezeguet

"Quando mi dite che ho sbagliato, rispondo che ho preso Trezeguet. Era un attaccante che aiutava il gioco della squadra. Non credo di aver sbagliato dei giocatori".