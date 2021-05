Marotta: “Differenze tra Juve e Inter? Storia di entrambi importante. Negli ultimi 10 anni…”

L'ad dell'Inter ha parlato

TORINO - Beppe Marotta , ad dell' Inter , ha parlato ai microfoni de La Diretta Sportiva circa lo scudetto vinto dai nerazzurri: "Il destino di una squadra è legato alla conduzione tecnica. Gli allenatori vincenti sono particolari, hanno un carattere forte: Conte ho avuto il piacere di conoscerlo a Torino, sapevo fosse un allenatore vincente, le esternazioni che da fuori venivano percepite come polemiche per noi erano esternazioni stimolanti. Da questo punto di vista preferisco, come manager, avere a che fare con un allenatore definito un pochettino più difficile che con un allenatore aziendalista, che non porta risultati. Il Conte pensiero, come il nostro, è quello di godersi il momento. L'Inter aveva bisogno di un momento così felice, questo è il momento di godere di quello che è stato fatto. Poi a tempo debito è giusto confrontarsi, ma questo confronto è quello che fanno tutte le società a fine stagione.

Poi ancora: "E' il momento in cui si inizia a impostare la stagione nuova, alla luce di una situazione straordinaria come quella della pandemia, che ha provocato una contrazione economica straordinaria. In questo contesto bisogna fare valutazioni attente, e questo porta a un confronto tra tutte le aree dell'azienda. Conte si trova bene all'Inter e mi auguro possa proseguire qui. Differenze tra Juve e Inter? La storia di entrambi i club è importante. All'Inter senti un po' di differenza semplicemente perché in questi dieci anni ci sono stati tre cambi di proprietà, tredici allenatori cambiati. Serviva stabilità. Come ha sottolineato Conte quando è arrivato c'era un gap da colmare, e il gap lo colmi migliorando tutte le performance. Se rimango qui? Sono arrivato all'Inter nel 2019, la proprietà ha illustrato un programma ambizioso e ha assecondato le richieste dell'allenatore, che è un vincente e voleva avere un programma molto chiaro. Questo è un ciclo che è iniziato".