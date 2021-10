Moratti: “il rigore di ieri ha cambiato la partita”

L'ex presidente dell'Inter ha parlato dopo il pareggio di ieri sera tra la squadra nerazzurra e la Juventus

Il presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch'io Sport su radio 1 della partita di ieri sera tra l'inter e la Juventus: "Non so se definirlo un "rigorino", ma certamente la situazione di ieri ha un po' rovinato la partita. Non mi è sembrato ci fosse una scoperta così clamorosa per rovesciare clamorosamente una partita. Di principio gli arbitri lasciano giocare, cosa che ogni tanto non succede, come in Bologna-Milan, dove ci sono due falli e due espulsioni. La severità può essere giustissima ma giocare con due uomini in meno può cambiare totalmente la partita, così come il rigore di ieri ha cambiato la gara. Non mi è sembrato un rigore che obbligasse ad intervenire successivamente, ora abbiamo una montagna di rigori dalla mattina alla sera".