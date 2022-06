Morata: scaduta l’opzione per il riscatto, la Juve pensa al “ritorno”

La squadra bianconera non ha esercitato il diritto di riscatto sulle prestazioni del giocatore vista la cifra alta che avrebbe dovuto sborsare

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso il campionato al quarto posto in classifica e perdendo le due finali disputate, di CoppaItalia e SupercoppaItaliana, contro l'Inter. I bianconeri dopo dieci anni hanno concluso la stagione senza alzare alcun trofeo, e la situazione ha fatto suonare alcuni campanelli alla Continassa, con la dirigenza che sta lavorando per non ripetere la stagione passata. Oltre al lavoro sul campo infatti, andrà fatto anche un lavoro sul mercato, ed oltre agli acquisti e alle cessioni, c'è da sistemare la situazione di alcuni giocatori in squadra, uno su tutti Alvaro Morata.

Il giocatore infatti sembrava destinato a finire la stagione ed a tornare a Madrid, invece le tante prestazioni positive e la grande intesa con Vlahovic hanno portato Allegri a riconfermarlo, con la dirigenza che sta ora lavorando per riportarlo a Torino. L'Atletico Madrid infatti chiedeva 35 milioni di euro per il riscatto, cifra pattuita due anni fa al momento del prestito biennale del giocatore, cifra che la Juventus non è disposta a spendere. Per questo i bianconeri hanno fatto decadere il loro diritto di riscatto, rimandando il giocatore in Spagna. Nella formazione di Simeone però Morata non troverebbe spazio, e Madama sta quindi lavorando con gli intermediari del Colchoneros per riportare nuovamente Morata sotto la Mole.

I dirigenti sono a lavoro, con due possibili soluzioni che sono state paventate nei colloqui tra le due squadre. La prima prevederebbe l'inserimento di Kean nell'affare, ma questa è la pista che rimane la più complicata di tutte. Decaduta l'opzione di riscatto non esercitata dalla Juventus, e quindi la possibilità, negata dall'Atletico, di abbassare il prezzo del riscatto, la seconda soluzione presentata dalla Juventus è quella di un nuovo prestito a 10 milioni di euro, con opzione per il riscatto sempre a 10 milioni. Una situazione in divenire, che dovrebbe essere risolta nei prossimi giorni.