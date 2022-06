Calciomercato Juventus / Dopo Pogba, un altro botto: “Accordo raggiunto!”

1 di 2

Fatta per Pogba

Calciomercato Juventus, un gran colpo in canna.

Finalmente, dopo anni di attesa, la Juventus sta per coronare il suo più grande sogno di calciomercato. Dopo averlo inseguito per diverse sessioni di mercato, Paul Pogba è in procinto di fare ritorno a Torino. Chi ci segue, lo sa bene: noi vi abbiamo anticipato e poi confermato il colpo già da tempo.

E' tutto fatto, le parti hanno trovato tutti gli accordi, non c'è nessun ostacolo che possa mettere anche lontanamente a repentaglio la trattativa. Pogba sarà un nuovo giocatore bianconero, come ha confermato in queste ore anche Sky Sport. Il campione francese verrà presentato a luglio e di fatto sarà il primo grande colpo di calciomercato della Juventus per questa estate.

Il primo, ma non di certo l'unico. Anzi, dopo Pogba, la Juve vorrebbe accelerare anche per altri grossi obiettivi e, stando alle ultime notizie, avrebbe già trovato un accordo per il trasferimento di un altro grande giocatore a Torino <<<