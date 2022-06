Mercato Juve / Cherubini vuole comprare un fenomeno, secondo Paganini

1 di 2

Ultime notizie

Mercato Juve - Paolo Paganini ha dato un'enorme notizia a sorpresa.

La Juve cerca un attaccante sul mercato. Questa non è certo una novità. Le sorprese piuttosto riguardano i nomi accostati alla Juventus in queste ultime ore. Tra gli ultimi in ordine di tempo c'è ad esempio Luis Suarez, che rispunta in orbita bianconera dopo le spinose vicende del recente passato.

Disponibile a parametro zero, dalle qualità indiscutibili e dalla grandissima esperienza internazionale, Suarez potrebbe in effetti rappresentare un profilo interessante per quelle che sono le esigenze di mercato della Juve per quel reparto. Il "Pistolero" Suarez potrebbe essere, a conti fatti, un ottimo vice Vlahovic.

L'ingaggio comunque è pesante: per ora la Juventus si limita a valutare questa candidatura, visto che Suarez è stato proposto. Anche perché, stando alle ultime notizie di calciomercato svelate dal noto giornalista Paolo Paganini, i bianconeri ora starebbero spingendo forte per un altro fuoriclasse per l'attacco <<<