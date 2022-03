Morata: sempre più probabile il riscatto

Le prestazioni dell'attaccante spagnolo, che ha beneficiato dell'arrivo di Dusan Vlahovic a Torino, starebbero convincendo la Juventus a riscattarlo

redazionejuvenews

"Il mister e la società mi hanno detto che hanno tanta fiducia in me e questo è molto importante per me. Anche i tifosi... avevo bisogno anche di questo e sono molto contento. Alla fine penso che qualsiasi persona, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi situazione della vita ha bisogno di sentirsi voluto e sentirsi importante. Ed è come mi sento adesso". Queste sono le parole con cui Morata accoglieva la fine del mercato d'inverno e l'inizio della sua primavera, consapevole del fatto di dover dimostrare di meritare il rinnovo dalle parti di Torino, vista anche la nuova politica sulle spese e sugli ingaggi.

Il giocatore spagnolo sembra essere quello che ha beneficiato maggiormente dell'arrivo di Dusan Vlahovic all'ombra della Mole, in quanto ha potuto riprendere il suo ruolo di seconda punta che gioca fronte alla porta. L'intesa con il serbo, e con Paulo Dybala, sembra in affinamento giorno dopo giorno, e il numero 9 bianconero sta dimostrando di poter ancora essere utile alla causa dalle parti di Torino, Negli uffici della Continassa si ragiona però con criteri e logiche diverse, e questo potrebbe non bastare per riscatto dello spagnolo.

La Juventus ha infatti deciso di provare a tenere Morata in Italia, ma chiedendo un consistente sconto all'Atletico Madrid: dai 35milioni pattuiti, la Juventus vorrebbe scendere fino a 20, pagabili in diverse transazioni. Nel corso della partita di Champions League contro il Villareal la dirigenza della Juventus ha ricevuto e incontrato l'entourage del giocatore, per continuare a parlare del riscatto del numero 9 e dello sconto dell'Atletico sulla cifra per tenerlo a Torino: se la Juventus otterrà lo sconto sul cartellino allora Morata rimarrà sotto la Mole, risolvendo anche alcuni problemi che sarebbero sorti nel cercare un attaccante sul mercato della prossima estate, quando sul mercato i bianconeri potrebbero avere una necessità in meno.