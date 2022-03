Danilo: “Migliorato dalle esperienze, arrivato alla Juventus nel momento giusto”

Il difensore della Juventus ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN della sua carriera e della Juventus, oltre a anticipare qualcosa sul suo futuro

"Al Carnevale di Rio non sono mai stato perché comunque ho lasciato il Brasile molto presto per andare in Portogallo, a 19 anni. Il carnevale si vive in maniera diversa nelle città piccole: in quei cinque giorni di festa vedi la gente in maniera totalmente diversa rispetto al quotidiano. Si va in strada con canzoni a ballare, travestendosi. In Inghilterra mi piaceva la vita, facevo tutto, spesso a piedi. Ogni tanto la gente diceva: "Sei Danilo!", e io rispondevo "sì, posso prendere un caffè?". La gente pensa che i calciatori fanno soltanto una vita particolare, ma a me piace tanto stare coi piedi per terra".