Mercato Juve / Pazza idea, l’ultima notizia spiazza tutti: “Può arrivare lui!”

Ovviamente, per prima cosa, bisognerà definire il futuro di Morata, Dybala e Kean. Tutti e tre, per un motivo o per un altro, rimangono fortemente in bilico e la sensazione è che almeno uno di loro potrebbe cambiare aria a fine stagione. Se ciò accadesse, allora la Juventus punterebbe su un altro giocatore in rampa di lancio. Per intenderci, un profilo alla Raspadori (che in effetti piace parecchio ai bianconeri).